A Ceva "Aspettando il Natale con i Vigili del Fuoco"

Dopo la calorosa accoglienza riscontrata in primavaera (leggi qui), i Vigili del Fuoco volontari di Ceva ripropongono, in occasione delle attività per il Natale cebano, un pomeriggio a "porte aperte" in caserma dedicato ai più piccoli.

Sabato 10 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 i Vigili del Fuoco volontari saranno operativi per presentare la sede, in via Battifollo 28/A, i mezzi e l'attrezzatura di soccorso e mostrare come e in che modo quest’ultima, viene utilizzata durante gli interventi.