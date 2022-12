"Yes, it's possible": la scuola edile invita gli studenti allo spettacolo di Marco Berry

“Abbiamo voluto proporre lo spettacolo di Berry, perché le festività natalizie sono l’occasione migliore per riflettere sui propri progetti: è un momento speciale per tutti e sicuramente anche per i più giovani” commenta la presidente della Scuola Edile, dott.ssa Elena Lovera.

A “YES, IT’S POSSIBLE!”, l’evento che vedrà sul palco del Milanollo dello showman e conduttore televisivo che è stato uno dei volti più noti delle Jene, sono invitati gli studenti della Scuola Edile, gli allievi delle Scuole Medie di Savigliano e quelli degli Istituti Tecnici della Provincia.

Spiega la presidente Lovera: “Gli anni di pandemia hanno molto provato le giovani generazioni. Uno degli obiettivi dell’Ente che rappresento è quello di sostenere i giovani e di aiutarli a creare il loro futuro. Dopo “le Storie di Successo” che avevamo proposto l’anno scorso, invitando i campioni che, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad eccellere nella vita e nelle discipline sportive, quest’anno coinvolgeremo i ragazzi nello spettacolo che è dedicato proprio a loro per aiutarli a trovare la motivazione e la fiducia nel futuro”.

“Una scelta per chi vuole entrare nel mondo del lavoro che può portare a elevate gratificazioni personali e professionali è quella di aderire ad una delle diverse proposte formative della nostra scuola”, evidenzia la direttrice Laura Blua.

“Tecnici, geometri di cantieri, carpentieri, muratori: il mondo dell’edilizia è variegato e offre mille opportunità per trovare la professione giusta per il proprio futuro”, conclude il vice presidente della Scuola Edile, Salvatore Correnti.

L’appuntamento è martedì 13 dicembre a partire dalle ore 9,30 presso il Teatro Milanollo di Savigliano, in piazza Casimiro Turletti 7.

La partecipazione va confermata entro venerdì 9 dicembre all’indirizzo: scuolaed@scuolaedilecuneo.it