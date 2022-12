Cuneo come una 'discoteca a cielo aperto': è tornata IllumiNatale [FOTO e VIDEO]

Con l’inaugurazione ufficiale del programma di eventi legati all’edizione 2022 di IllumiNatale Cuneo parte ufficialmente con i festeggiamenti delle festività e della fine dell’anno: nel tardo pomeriggio di oggi (8 dicembre) la sindaca Patrizia Manassero con l’intera giunta, Fabrizio Gavosto di Mirabilia, Luca Chiapella di Confcommercio Cuneo e i membri dell’associazione Cuneo Illuminata hanno raggiunto piazza Galimberti per ufficializzare l’avvio della manifestazione invernale. Con loro, letteralmente migliaia di persone hanno occupato il Salotto di Cuneo, corso Nizza e le altre aree principali della città.



Il programma, a dirla tutta, è già partito il 1° dicembre con un convegno sulla sostenibilità energetica, ma il vero ‘taglio del nastro’ è stata l’accensione delle luminarie di questo pomeriggio. Alle 18 si è poi tenuto lo spettacolo delle 'Color Wheels' dei francesi 'Cie Off', una vera e propria parata colorata da corso Nizza a piazza Galimberti, che hanno reso l'intera città una discoteca a cielo aperto. Nel resto della giornata diversi eventi, tra cui la ‘Babbo Run’.



Questa seconda edizione di IllumiNatale vede al centro la lotta allo spreco energetico e l’attenzione allo sviluppo tecnologico; per seguire le direttrici di sostenibilità energetica, economica e ambientale – a cui è necessario aggiungere anche la spinta alla socialità e l’occhio di riguardo riservato alla solidarietà – è stato deciso un ridotto tempo di accensione delle luminare, dalle 17 alle 22 e non dalle 16 alle 2.



Gli eventi di IllumiNatale proseguiranno sino all’8 gennaio prossimo. Il calendario si può trovare in forma digitale – e non cartacea, altra scelta sostenibile – su www.cuneoilluminata.eu.