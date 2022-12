Piemonte, Valle Roja, Costa Azzurra e Riviera di Ponente insieme per le “Alpi che si tuffano nel mare”

Un nuovo soggetto per la condivisione delle politiche per il turismo fra Piemonte, Valle Roja, Costa Azzurra e Riviera Ligure di Ponente. Questa la proposta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale del Piemonte Paolo Bongioanni alla riunione che si è tenuta stamane a Torino in Sala giunta della Regione Piemonte assieme ai rappresentanti francesi e alla presenza del Governatore Alberto Cirio.

La delegazione francese era guidata dal prefetto Xavier Pelletier: il «prefetto della ricostruzione» che, su delega speciale del presidente Macron, ha guidato la ricostruzione delle valli Roya, Vésubie e Tinée dopo le devastazioni della tempesta Alex dell’ottobre 2020. Con lui i rappresentanti del Conseil départemental des Alpes-Maritimes, il sindaco di Tenda Jean-Pierre Vassallo, i rappresentanti del Carf (Communauté d'agglomération de la Riviera Française) e degli uffici del turismo di Mentone.

Per parte italiana erano presenti, oltre al governatore Cirio, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, il presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, Rocco Pulitanò in rappresentanza dell’Atl Cuneo, l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi e la direttrice regionale del Turismo Paola Casagrande.

La riunione ha affrontato i temi della viabilità transfrontaliera, e in particolare dei problemi - in fase di risoluzione - del Colle di Tenda e della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Ci si è confrontati anche sull’asse del turismo, dove da parte francese è stato proposto il restauro e la valorizzazione delle fortificazioni militari delle Alpi Marittime e un piano per il turismo ciclistico, sostenuto quale priorità dal Dipartimento francese delle Alpi Marittime.

La proposta condivisa è di dare vita, attraverso un progetto europeo Alcotra, a un parco di percorsi turistici montani per ciclisti e pedoni dalla montagna al mare, che parta da Limone, valichi il Colle di Tenda e arrivi fino in Costa Azzurra e a Sanremo. «Poter pedalare e camminare fra Piemonte, Riviera Ligure di Ponente e Valle Roja lungo un percorso in cui le Alpi si gettano nel mare è un progetto che non è esagerato definire unico al mondo», spiega il capogruppo FdI Paolo Bongioanni. «L’idea parte dai risultati generati dalla Via del Sale, mio antico progetto realizzato quando ero direttore dell’Atl del Cuneese e che già ora – con i percorsi disponibili – sta determinando sull’indotto ricadute formidabili dell’ordine di 7 milioni di euro ogni anno. Intendiamo ora realizzare una rete ciclabile transfrontaliera destinata alla pedalata assistita, inizialmente non esclusa ai mezzi a motore purché contingentati, al fine di dare vita a un sistema turistico outdoor espandibile su tutto il territorio e foriero di numeri turistici ed economici potenzialmente straordinari».

«Per realizzare e gestire nel modo migliore e più efficace questo progetto complesso e ambizioso – prosegue Bongioanni – ho chiesto alla direttrice regionale dottoressa Paola Casagrande la disponibilità a operare a sostegno degli Enti per la predisposizione, entro la prossima primavera, di un progetto Alcotra che quoterà attorno ai 3 milioni di euro. La proposta più significativa che voglio fare è però quella di far nascere un nuovo soggetto del quale facciano parte il Sud Piemonte – che potrà essere rappresentato ad esempio dal’Atl o VisitPiemonte –, la Liguria, la Valle Roya e la Costa Azzurra, presenti a loro volta attraverso enti come il Carf. Un nuovo soggetto giuridico che sia quantomeno di confronto per le future politiche turistiche e commerciali condivise, nell’ottica di un mio sogno che è quello dell’euroregione delle “Alpi che si tuffano nel mare”. Un’euroregione che non potrà mai avere identità amministrativa, ma che potrà sicuramente averne una strategica in ambito turistico e commerciale».

«L’intero progetto – conclude Bongioanni – dovrà comunque essere accompagnato dal prolungamento in Valle Roja dell’alta Via del Sale, con un doppio arrivo a Mentone e a Sanremo, e dal contemporaneo sviluppo del turismo ferroviario attraverso il potenziamento turistico della linea Torino-Ventimiglia-Nizza: il “treno delle meraviglie”, sostenuto da una rinnovata offerta di eventi culturali e sportivi di richiamo».