Arrestato il passeur che ha abbandonato otto migranti sotto la neve in alta Valle Stura

Emergono nuovi particolari su quanto accaduto nel cuore della notte appena trascorsa in alta Valle Stura, sotto una fitta nevicata e con temperature di parecchi gradi sotto lo zero.

E' stato tratto in arresto, dopo essere stato trovato e portato presso la caserma dei carabinieri di Borgo San Dalmazzo, il passeur pakistano che, dopo aver avuto un piccolo incidente, ha abbandonato gli otto uomini che stava portando clandestinamente in Francia attraverso la statale 21 del Colle della Maddalena.

Ad una ventina di chilometri dal Confine, ha deciso di farli scendere e di darsi alla fuga.

I migranti, tutti uomini di origine indiana e pakistana, di età compresa tra i 25 e i 40 anni e privi di documenti, hanno provato ad avviarsi a piedi sotto la neve, nonostante non fossero in alcun modo attrezzati e alcuni addirittura in abiti estivi.

Il personale Anas in servizio lungo la strada statale li ha visti ed ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, intervenute con i tecnici del Soccorso alpino, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza.

Due di loro avevano un principio di ipotermia. Sono stati rifocillati e, grazie alla collaborazione delle autorità del paese, trasportati nel centro abitato di Bersezio.