C'è Francia-Marocco: il Comune di Mondovì emana una nuova ordinanza e ribatte alle accuse del centrodestra

Come già avvenuto per la finale degli Europei 2021 di calcio, e per lo scorso incontro dei quarti di finale dei Mondiali in corso in Qatar, anche in occasione della semifinale tra le squadre Nazionali del Marocco e della Francia, in programma per questa sera alle ore 20, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo ha disposto, con ordinanza n. 308 del 14 dicembre, il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglia, in recipienti in vetro, lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone dalle 18.30 alle ore 24 su tutto il territorio comunale.

Il testo dell’ordinanza rimanda anche all’ articolo 4 del Regolamento di Polizia Urbana utile anche a mò di promemoria per i Consiglieri Rosso, Pulitanò e Gasco che, come da loro stessi ammesso, non lo ricordavano.

Rispetto a quanto dichiarato ieri, attreaverso una nota stampa, dai consiglieri di centrodestra che definivano l'ordinanza al limite 'ai limiti della discriminazione' (leggi qui), dal comune replicano:

"Per quanto concerne, invece, le accuse di discriminazione razziale suggeriamo una visita alla goliardica pagina Facebook di “SpurgatoCn” che ricorda alcune notevoli performance del Consigliere Gasco e fornisce un veloce saggio su ciò che non bisogna scrivere (in verità, neppure pensare)."

Nell’esprimere apprezzamento per i servizi disposti in questa occasione dal Questore di Cuneo, l’amministrazione comunale intende ringraziare la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e i volontari afferenti alla Comunità Islamica monregalese per il servizio già svolto e quello che svolgeranno questa sera.