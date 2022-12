"Manutenere lo Sferisterio di Cuneo uno spreco: si sistemi tutta la piazza"

“Sui box interrati del futuro parcheggio di piazza Europa e la loro vendita ci sono state osservazioni da parte del revisore dei conti? Ci sembrerebbe strano il contrario: state immaginando di contare su un introito non solo incerto ma letteralmente improbabile dato che manca ancora il bando di vendita. Una forzatura gigantesca e una responsabilità politica gravissima”.



Si conclude così l’intervento che il consigliere comunale di Cuneo Giancarlo Boselli ha realizzato ieri sera – 13 dicembre – nel corso della riunione della I commissione consiliare, nuovo teatro di discussione sul bilancio di previsione 2023-2025.



Al centro, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la presentazione degli otto emendamenti al bilancio avanzati dagli Indipendenti e da Cuneo Mia e Cuneo Per i Beni Comuni (emendamenti, tutti, che prendono le mosse dallo stralcio dal bilancio della voce relativa al mutuo per la copertura della costruzione del parcheggio interrato di piazza Europa oppure da quella della vendita dei box interrati).



Boselli: "Manutenere lo Sferisterio è uno spreco"

Se l’emendamento degli ultimi due gruppi consiliari ha visto accoglienza da parte degli uffici responsabili – e quindi verrà discusso in consiglio comunale – non per tutti quelli degli Indipendenti è valso lo stesso.



Quello relativo allo Sferisterio di piazza Martiri – ovvero la richiesta di spostamento dei fondi allocati dalla Fondazione CRC per la sua manutenzione ad altra destinazione - , infatti, non è stato accolto in quanto impossibile è destinare fondi vincolati a progetti diversi da quelli già definiti. Non verrà, quindi, discusso. “Per noi questi soldi, usati così, sono sprecati – ha chiarito Boselli - : si tratta di un rattoppo temporaneo quando l’intera piazza andrebbe risistemata. Ed essendo un bilancio di previsione c’è tempo per riflettere in merito”.



Allo stesso modo l’introduzione della voce di spesa relativa al recupero dell’ex palestra GIL è stata accolta ma con riserva: l’immobile è infatti di proprietà della Regione e non vi si può intervenire se non previa convenzione.



Gli emendamenti troveranno altro teatro di discussione nella serata di martedì 20 dicembre, in consiglio comunale.