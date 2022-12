Necessario un intervento di controsoffittatura alla Rsa Don Serra di Cervasca

Infine un ulteriore sopralluogo aveva evidenziato, come scritto nell’ordinanza: “cavillature nelle piastrelle del pavimento di alcuni locali del primo piano, riconducibili a una flessione del solaio che potrebbe contribuire allo sfondellamento delle pignatte dall’intradosso”.





All’indomani, il 13 novembre, lo sgombero era diventato effettivo con il trasferimento a Cuneo di tutti e 38 gli ospiti e dei dipendenti della cooperativa Punto Service che opera nella casa di riposo di Cervasca: 36 nella struttura Mater Amabilis Angeli in via Mistral, mentre due nell'Rsa Sant’Antonio in corso Nizza 89. Gli ospiti continuano ad essere seguiti dai circa 30 lavoratori della cooperativa.