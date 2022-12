Bra, la Polizia Locale ferma due 15enni a bordo di un'auto rubata ad Alba

Il Comando della Polizia Locale di Bra ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte due minori, classe 2007, residenti in un centro dell’Astigiano ai confini con la nostra provincia per il reato di concorso in ricettazione.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 dicembre, i due sono stati intercettati a bordo di una Hyundai in via Vittorio Veneto da un equipaggio della Polizia Locale; gli agenti, che erano a conoscenza del fatto che nella serata di martedì un veicolo analogo era stato rubato ad Alba, hanno tentato di raggiungere la Hyundai ma i due, alla vista delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga per poi essere raggiunti dopo un breve inseguimento lungo la “discesa degli Orti”, dove intanto erano sopraggiunti altri due equipaggi della Polizia Locale.

Dai primi accertamenti è emerso che si trattava del veicolo sottratto ad Alba. Pertanto, i due minori sono stati immediatamente condotti presso il Comando di via Moffa di Lisio, dove sono stati raggiunti dai genitori a cui sono stati affidati al termine della redazione degli atti di rito.

Del fatto è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni; inoltre, il conducente dell’auto di provenienza furtiva è stato contravvenuto ai sensi del Codice della Strada per aver condotto un veicolo senza la patente di guida e in assenza dei requisiti richiesti.