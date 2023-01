Beinette piange Valter Caraglio, bancario in pensione con la passione per la danza

Il mondo della danza sportiva cuneese è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Valter Caraglio, bancario in pensione residente a Beinette. Aveva 71 anni ed ha accusato un malore ieri sera, venerdì 6 gennaio, a Villanova Mondovì proprio durante un evento di ballo.

Da tempo frequentava la scuola di ballo "Cravero & Marcialis" di Magliano Alpi, con cui ha ottenuto successi e ottimi piazzamenti nella categoria PRO-AM (Professionista che balla con l'amatore).

Non si conosce ancora la data dei funerali.