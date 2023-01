Alessandro Briatore confermato presidente degli Amici di Valcasotto di Pamparato

A seguito delle elezioni avvenute sul finire del mese di ottobre, sabato 7 gennaio il rinnovato Consiglio direttivo dell’associazione Amici di Valcasotto si è ritrovato presso la Locanda del Mulino per l’attribuzione delle cariche.

Confermato alla presidenza, in quello che sarà il suo terzo mandato, Alessandro Briatore. Vicepresidenti sono stato nominati Claudia Borgna e Marcello Borgna, segretaria Luciana Odasso, cassiere Giacomo Delfino mentre revisori dei conti saranno Daniela Chinea e Romano Giaccone. Nel consiglio, salito a 9 membri, anche Danilo Armano e Livio Balbo.

"Ringrazio chi mi ha votato e ora i consiglieri per la rinnovata fiducia - ha commentato Briatore -. Il ruolo di presidente si fa oggi sempre più pesante, eccessivamente gravato da burocrazia e responsabilità nonostante si tratti di associazioni senza scopo di lucro, ma le fatiche vengono sicuramente ricompensate dai risultati ottenuti e, soprattutto, dalla gioia e soddisfazione che abbiamo letto nei sorrisi dei nostri compaesani, villeggianti e turisti lungo questo cammino. Aiuta anche la presenza di un gruppo coeso, in cui tutti si sentono coinvolti e apportano il proprio importante contributo".

"L’ultimo mandato, purtroppo, è da considerarsi incompleto a causa di una maledetta pandemia che ci ha fortemente limitati e ha tristemente accidentato il percorso - le parole del presidente nel corso della seduta -. Nonostante questo, però, siamo riusciti a mantenere viva la fiammella con piccoli e grandi gesti (la consegna dei doni a domicilio agli anziani, la polentata da asporto, il sostegno alle attività parrocchiali, N.d.R.) che poi è stata pronta a riesplodere quest’estate, la prima libera da ogni limitazione.

Non vediamo l’ora di recuperare il tempo “perso” concretizzando quei sogni rimasti chiusi nel cassetto: innanzitutto la sede, poi la mostra fotografica dedicata al compianto Ugo Robaldo, il progetto “In Vallis Casolarum”, la 50ª edizione dell’Antica Sagra della polenta saracena, il concerto d’organo nella parrocchiale di San Ludovico, le cene a tema storico e molto altro".

La riunione è stata utile per tracciare le linee guida dei prossimi 4 anni di mandato e soprattutto per iniziare a programmare le prossime iniziative e manifestazioni. Forti della collaborazione con la Locanda del Mulino si inizierà con cene “parlate” in cui si ripercorrerà il passato del paese sia da un punto di vista storico che culinario.

A fine luglio sicuramente confermata la Camminata enogastronomica del “desertum” di Valcasotto così come, domenica 20 agosto, la Festa patronale di San Ludovico con l’Antica sagra della polenta saracena giunta alla sua 50ª edizione che regalerà davvero molte sorprese.

L’intenzione è poi quella di offrire all’Associazione e all’intero paese una sede, punto di appoggio e ritrovo per tutti. Si punterà inoltre sul definitivo rilancio turistico, grazie al progetto incentrato sugli 850 anni dalla fondazione della Certosa di Casotto e al prezioso incontro tra le attività outdoor con la millenaria cultura di cui è intrisa questa vallata.

"In questi anni, merito del contributo dei numerosi volontari che ci hanno sempre fattivamente sostenuto, abbiamo dato vita e speranza a questa comunità - ha concluso Briatore -. Ora il desiderio è quello di far qualcosa di tangibile, che possa perdurare non solo nella memoria ma anche rimanere a disposizione del paese e del suo futuro, che può davvero essere diverso da quello che intravediamo".