Mondovì, un successo il raduno delle mongolfiere. Rosso, Gasco e Pulitanò: "Si coordini l'evento con la città

«Il Raduno delle mongolfiere ha avuto un successo enorme, con migliaia di persone provenienti da ogni dove che hanno gravitato su Mondovì e sul Monregalese: un ringraziamento all'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì per lo straordinario sforzo organizzativo messo in campo, per le informazioni sempre puntuali e per la grandiosa eco che l'evento ha avuto a livello nazionale, portando in giro per l'Italia un'immagine di Mondovì colorata e vivace»: così i consiglieri comunali di Centro-destra, Enrico Rosso, Mauro Gasco e Rocco Pulitanò sulla manifestazione appena conclusa a Mondovì.



«I numeri dei turisti accorsi in città sono stati molto importanti – proseguono i consiglieri – e il Raduno ha dimostrato di essere un catalizzatore formidabile, nonostante le incertezze legate al tempo atmosferico. Vista la grande capacità attrattiva ci auguriamo che nel prossimo futuro si possano studiare una serie di eventi a tema nel corso dell'intero anno, come già proponevamo nel nostro programma».



«Sulla gestione dei flussi turistici a nostro avviso c'è ancora molto da lavorare – proseguono i consiglieri –, in modo da poter coordinare l'eccezionalità dell'evento con l'intera offerta turistica della città. Su questo tema, in affiancamento al supporto e all'assistenza all'evento, sarà l'Amministrazione comunale a dover lavorare con intensità in modo da poter sfruttare, sin da subito, le importanti ricadute sul territorio, riunendo e coordinando i principali portatori di interesse».



Insomma, le mongolfiere “catturano” il pubblico, che però deve avere la possibilità di “vivere” Mondovì: «Pensiamo ad esempio alla necessità impellente per la città di avere un'area camper – proseguono Rosso, Gasco e Pulitanò – in modo da poter intercettare in loco, senza doversi appoggiare ad altre realtà, questo importante filone turistico, che avrebbe notevoli ricadute sui nostri centri storici. Pensiamo inoltre alla necessità di coordinarsi con le realtà commerciali, di somministrazione e ricettive cittadine, per accogliere al meglio il turista che viene a Mondovì per godersi lo spettacolo delle mongolfiere. Visto il grande successo del connubio tra la città e i palloni, sarebbe un vero peccato non sfruttarlo per crescere».