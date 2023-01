Presentato a Cuneo “Introduzione all'I Ching. La grande avventura del Libro dei Mutamenti"

“Fin dall’antichità il Libro dei Mutamenti è stato un prezioso compagno di viaggio per milioni di persone” - si legge sull’introduzione al libro - “diventando uno dei metodi di divinazione, ma anche di comprensione di sé e della realtà, più importanti e studiati al mondo, ispirando e suggestionando scrittori come Emmanuel Carrère, Jorge Luis Borges e Philip K. Dick.

Questo antico testo oracolare e sapienziale, che racchiude in sé la dialettica tra Cielo e Terra, Luce e Ombra, non ha mai smesso di porre interrogativi a filosofi e studiosi di ogni latitudine ed epoca.”

“L'I Ching mi affascina da più di vent'anni” - racconta Mattei - “e ne ho approfondito lo studio sia da autodidatta, sia frequentando i corsi tenuti in Italia una decina di anni fa da un Maestro francese, Pierre Faure. Ho riproposto negli anni, a Roma ma anche a Cuneo, i suoi incontri di consultazione di gruppo: si può sperimentare in prima persona la consultazione oracolare, sempre intesa in un'ottica di crescita e non di predizione del futuro.