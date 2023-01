A Fossano tornano gli appuntamenti annuali con il mercatino dell'antiquariato

A Fossano è tempo di rinnovare l'appuntamento con il mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo che anche quest'anno si terrà ogni terza domenica del mese (con la sola esclusione dei mesi di giugno, agosto e dicembre)

Nel 2023 dunque l'appuntamento in via Roma è per:

15 gennaio

19 febbraio

19 marzo

16 aprile

21 maggio

16 luglio

17 settembre

15 ottobre

19 novembre

Ammessi all'esposizione e alla vendita oggetti di antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi.

Come da tradizione il mercatino è organizzato da Proloco Fossano in collaborazione e con il supporto del Comune.