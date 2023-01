Sospeso il volo Cuneo-Roma da febbraio. E' uno stop definitivo?

I timori che erano stati espressi da alcuni lettori già nel dicembre scorso sembrano trovare concretezza: il volo Cuneo-Roma del vettore irlandese Ryanair non è più prenotabile a partire dal prossimo mese di febbraio.

A dicembre il volo risultava non più prenotabile dopo il 25 di marzo. Adesso non è prenotabile da febbraio. Sarebbe un durissimo colpo per lo scalo cuneese e per il territorio, trattandosi di una tratta molto utilizzata.

Il collegamento era già stato ridotto da cinque a tre voli settimanali. "Questo volo è sempre andato bene. Viene messo e tolto, messo e tolto. Mi chiedo perché", ci scrive un utente, che ha segnalato l'impossibilità di prenotare a partire dal mese venturo.

Anche il Cuneo-Bari al momento non c'è più. Ed è difficile, a questo punto, che venga riproposto.

Il direttore dello scalo, Anna Milanese, a dicembre aveva riferito al nostro giornale di trattative in corso con le compagnie e di una definizione finale della programmazione estiva che sarebbe arrivata solo a febbraio. "Per ora non ci sono soppressioni di alcun tipo, solo una riprogrammazione", ci aveva detto.

Ma il mondo del volo ha subito notevolissimi contraccolpi negli ultimi due anni e mezzo, tra Covid e costi del carburante. Ed è difficile pensare a programmazioni a lungo termine, specie per gli scali minori. Cancellazioni di rotte non riguardano solo lo scalo cuneese, ma anche aeroporti di ben altra portata. Si pensi a Torino, dove da febbraio salterà il collegamento di Wizzair con Bacau, in Romania.

"Peccato - ci scrive un lettore –. Levaldigi, perdendo due delle quattro tratte Ryanair, tornerà a essere una cattedrale nel deserto".

Al momento, dallo scalo cuneese non arrivano conferme né smentite. Resta il fatto che i collegamenti verso Cagliari e Palermo ci sono e sono prenotabili anche per i prossimi mesi, quello per Roma no.

Facendo delle ricerche sul sito della compagnia irlandese, i collegamenti con Roma, dagli altri scali nazionali ci sono e sono prenotabili. Il Bari-Roma, solo per fare un esempio, è prenotabile a luglio 2023. Perché il Cuneo-Roma nemmeno a febbraio?

E' possibile che la riprogrammazione non abbia avuto esito positivo? Nel frattempo Ryanair annuncia altri 16 collegamenti proprio da e per la capitale. Destinazioni al sole come Alicante, Faro, Palma e Rabat e località per city break come Cork, Liverpool e Vilnius. Che sia solo un caso?

ROBALDO: "PROVINCIA ATTENTA ALLA SORTE DELL’AEROPORTO"

La notizia, in attesa di più precisi riscontri, suscita intanto le prime reazioni dal mondo della politica. A commentarla il presidente della Provincia Luca Robaldo: “La notizia della cancellazione della tratta aerea che collega Cuneo con Roma desta stupore, ancor più perché numerosi sono stati, in tanti anni, gli sforzi degli enti pubblici per sostenere l’aeroporto di Levaldigi, senza contare il supporto continuo di privati, a partire dalla famiglia Merlo. Lo scorso 19 dicembre il Consiglio provinciale ha deliberato all’unanimità dei presenti l’interesse strategico dell’infrastruttura e ha dato mandato al presidente di sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Camera di Commercio prevedendo, a fronte della presentazione di un piano di sviluppo industriale, la possibilità di ulteriore sostegno. È evidente che tale possibilità potrà verificarsi solo se questo piano darà risposte in merito ai servizi offerti ai cittadini”.