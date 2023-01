Le arance della salute di AIRC sabato 28 gennaio anche a Fossano

Tornano Le Arance della Salute anche a Fossano. La campagna di raccolta fondi e divulgazione di Fondazione AIRC - Associazione Italia per la Ricerca sul Cancro - dedicata alla prevenzione delle patologie attraverso sane abitudini alimentari sarà presente, grazie ai volontari in tutte le città italiane sabato 28 gennaio.



Nel primo appuntamento 2023 verranno distribuiti frutti, marmellate e miele, i cui proventi contribuiranno a finanziare simile figure di ricercatori in campo oncologico.



Lo slogan é "la salute nelle nostre mani", rappresentando la sensibilizzazione alla cittadinanza sulla importanza di gesti concreti per la salute, come lo stop al fumo, l'equilibrio alimentare e la pratica dello screening preventivo.



Il banchetto fossanese verrà allestito in viale Alpi 1 a partire dalle 10.



A seguito della giornata di lancio di sabato 28 gennaio, a partire dal 4 febbraio, Giornata Mondiale contro il cancro, le arance rosse torneranno nei supermercati dei principali gruppi della gdo.



Per ogni reticella acquistata verranno devoluti 50 centesimi di euro alla ricerca.