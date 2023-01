A Caraglio un corso su come parlare ed agire in pubblico

Torna “Parlare e agire in pubblico – per una comunicazione più sicura e consapevole” curato da Santibriganti Teatro presso la Biblioteca Civica di Caraglio da Febbraio 2023.

Da 34 anni Santibriganti Teatro offre una scuola di teatro triennale, corsi di formazione teatrale per ragazzi, “giocare al teatro” per bambini, laboratori tematici, saggi ed estate ragazzi con il teatro in diversi luoghi del territorio piemontese. I docenti della scuola sono registi e attori con esperienza professionale pluriennale nei diversi settori dello spettacolo.

Il laboratorio “Parlare e agire in pubblico” aiuterà i partecipanti ad essere padroni della propria comunicazione verbale e non verbale, diventando più sicuri di sé, dei propri gesti, azioni, parole, utilizzando al meglio e in positivo l’emotività che ognuno di noi possiede.

Gli obiettivi del laboratorio: acquisire la capacità di gestire la propria comunicazione verbale, non-verbale e para-verbale apprendere le tecniche di gestione dello spazio e degli eventuali mezzi tecnici utilizzati imparare a leggere e parlare di fronte ad un uditorio imparare a controllare la propria ansia e gestire le emozioni nel momento di comunicazione in pubblico.

Sono previsti 10 incontri di due ore settimanali, dalle 20.30-22.30, da martedì 28 febbraio 2023. È previsto, su richiesta, un attestato di frequenza.

Informazioni ed iscrizioni: Santibriganti Teatro, telefono 011645740 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 artedrama@teatranza.it www.teatranza.it