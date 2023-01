Principio d'incendio in uno stabile di via Roma a Cuneo: situazione sotto controllo

AGGIORNAMENTO DELLE 19.43:

È sotto controllo l'incendio alla canna fumaria scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 gennaio, intorno alle 18 in un appartamento al primo piano di via Roma 56 a Cuneo. I Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza il sito, ma non vi sono criticità. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Vigili del Fuoco al lavoro in via Roma, a Cuneo, per quello che dovrebbe trattarsi del principio di incendio alla canna fumaria di uno stabile sito al civico 56.

Sul posto sono presenti due mezzi dei Vigili del Fuoco, compresa l'autoscala, oltre ad alcune pattuglie della Polizia e della Polizia Locale.

Non si conoscono al momento ulteriori particolari.