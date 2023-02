Giovedì sera, a partire dalle 20.30, nel piazzale di fronte alla sede del Parco naturale del Marguareis (Chiusa Pesio) si terrà una serata aperta al pubblico in compagnia degli esperti Astrofilibisalta per osservare la cometa c2022 E3 (Neanderthal per gli amici).

La partecipazione è gratuita e libera. Consigliato abbigliamento adeguato e, se disponibile, un binocolo per migliorare le osservazioni.