Revello, il Po in allarme rosso anche in pieno inverno

Da mesi, ormai, pubblichiamo i dati di Arpa Piemonte che attestano la drammatica crisi idrica in atto nella nostra regione. Una crisi che significa mancanza d'acqua.

Dati, numeri, deficit, a volte di difficile interpretazione per i non adetti ai lavori. Ma di fronte alle immagini non c'è, purtroppo, alcun margine di interpretazione. Il Po, a Revello, è in secca.

La situazione idrica del Po è in pieno allarme rosso. Il grande fiume soffre la sete, come dimostrano le foto scattate nei pressi di Revello, a ridosso del Monviso.

La scena davanti agli occhi è impressionante, laddove dovrebbe esserci perlomeno un letto fluviale c’è una grande distesa inerme, fatta di ghiaioni e sabbia bianca.

Restano padroni del paesaggio gli immobili arbusti e le immancabili garzette che si possono ammirare sulle rive ridotte a spiagge per la siccità, che rende possibile camminare in alveo da sponda a sponda.

Non resta che affidarci nell’atteso “Giove pluvio”.

Silvia Gullino