Bra, il Mucci aumenta ancora i propri iscritti e necessita di nuovi spazi per accoglierli

Si sono concluse da poco le iscrizioni per le classi prime alle scuole superiori nel prossimo anno scolastico. Per quanto l’Istituto Mucci di Bra, i numeri sono in notevole aumento, con grande soddisfazione da parte del personale. Al momento sono infatti ben 154 i nuovi studenti, a cui si aggiungeranno le eventuali iscrizioni tardive, a fronte dei 132 del 2022. Il preside Gianluca Moretti: "Ci fa molto piacere l’interesse nei confronti del settore, che mostra grande vitalità".

A fronte di questi numeri, la scuola è in attesa che vengano sbloccati i lavori per avere a disposizione l’altra ala della sede in via Mendicità istruita, in cui dall’anno scorso sono state trasferite tutte le classi dell’indirizzo grafico-pubblicitario. "Ad oggi, dati alla mano, non avremo abbastanza aule per ospitare tutti i nostri alunni. C’è l’impegno della Provincia per concludere i lavori, speriamo che questo avvenga entro l’estate. In caso contrario, bisognerà trovare soluzioni alternative", commenta il preside.

Diversi inoltre gli obiettivi che il Mucci si prefigge per migliorare la propria offerta formativa. "Nei prossimi mesi avverrà l’installazione del birrificio e a seguire quella del caseificio. Vogliamo inoltre rivitalizzare la sala ristorante, creando un ambiente innovativo e accogliente", anticipa Moretti.