Tamponamento tra tre auto sul viadotto Soleri a Cuneo: lunghe code e traffico bloccato

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (mercoledì 1 febbraio) intorno alle 17,45 sul viadotto Soleri di Cuneo dove si è verificato un tamponamento a catena che ha visto coinvolte tre autovetture.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, oltre all’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ad uno degli occupanti di uno dei mezzi coinvolti (non si conoscono al momento le sue condizioni, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio), oltre ad un mezzo dei Vigili del Fuoco in quanto c’è stato lo sversamento di liquidi sull’asfalto da parte di un’autovettura.

L’accesso in uscita da Cuneo verso Madonna dell’Olmo è bloccato da una pattuglia dei Carabinieri con l’inevitabile formarsi di lunghe code in entrambe le direzioni. Data l'ora, le maggiori criticità si stanno verificando su Corso Soleri e corso IV Novembre