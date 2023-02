A Rifreddo tutto è pronto per il Carnevale 2023

Dopo due anni di limitazioni legate alla pandemia covid, il comune e la Proloco di Rifreddo si preparano per un carnevale ricco di eventi e novità, con la presentazione delle maschere rifreddesi 2023.

Sul punto c’è da dire che quest’anno nel paesino della Valle Po hanno fatto le cose in grande. Sono, infatti, ben 12 i componenti della squadra che rappresenterà il Comune nei carnevali presenti sul territorio regionale. Un’equipe ben assortita che abbina interessanti new entry a partecipanti “storici”.

A guidare il gruppo saranno Gabriele Cesano nei panni di “Luis” e Gloria Graziano nei panni della “Bela lasardera”.

Per Gloria si tratta di una riconferma visto che ha già svolto questo ruolo nel 2022 mentre Gabriele, dopo aver fatto il paggetto, si cimenta per la prima volta come maschera principale del carnevale rifreddese.

Particolarmente numeroso il gruppo di paggetti e damigelle. Nel primo ci saranno infatti: Nicoló Giordanino, Davide Dossetto, Vittorio Marchisio, Marco Brondino e Fabio Cossale.

Le damigelle verranno, invece, impersonate da: Veronica Barbero, Marta Belviso, Elena Putetto, Nadia Ferrato e Giulia Perotto. A questa compagine, si è aggiunta la piccola Beatrice, nei panni di baby Lasardera.

Una “special guest” che sicuramente darà al gruppo, già di per se molto valido, un ulteriore carica di allegria e divertimento.

“Un grazie – commenta il sindaco Cesare Cavallo – a tutte le maschere per la loro costanza, il loro impegno e la loro dedizione a rappresentare Rifreddo in giro per la provincia di Cuneo durante il carnevale e valorizzare al massimo il nostro comune e il suo territorio. Inoltre, ci tengo a ringraziare Laura Palmento per la dedizione, la precisione e l’impegno che mette ogni anno per la realizzazione degli abiti delle nostre maschere”.

Maschere che sono già attive e che stanno prendendo parte alle tante rappresentazioni di carnevale tra le province di Cuneo e Torino. Un’opera che i ragazzi rifreddesi portano a vanti da anni e che fa si che poi le maschere degli altri luoghi ricambino la cortesia recandosi al carnevale del piccolo comune della Valle Po.

Un evento che quest’anno si terrà nel week-end tra il 10 ed il 12 febbraio e che come ci spiega il vice sindaco Elia Giordanino: “Non si snoderà più nella palestra comunale ma in piazza della Vittoria dove verrà montata una tendostruttura per una tre giorni di festa di cui daremo i dettagli a breve”.