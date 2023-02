Scontro tra auto e moto a Barge, rischia l'amputazione di una gamba un centauro 35enne

Un grave incidente si è verificato, intorno alle 16.30 di oggi - sabato 4 febbraio - tra Barge e Crocera, in frazione San Martino: secondo una prima ricostruzione, un motociclista sarebbe stato investito da un'auto durante una manovra di sorpasso.

Gravi le condizioni del centauro, un 35enne di cui non si conoscono al momento le generalità: il motociclista, trasferito al CTO di Torino, rischierebbe l'amputazione di una gamba. Sul posto, oltre a Carabinieri e sanitari del 118, intervenuti con l'Elisoccorso, anche una squadra di Vigili del Fuoco da Barge, per la messa in sicurezza.