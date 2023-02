Continua la campagna di tesseramento al Gruppo Alpini di Peveragno

Il Gruppo Alpini di Peveragno, anche colonna portante della locale Protezione Civile) continua con il Tesseramento 2023 (bollino a 20 euro), partito a gennaio.

L’appuntamento è nella sede, a Montefallonio, ancora questo sabato, tra le 15 e le 18. Ultimo momento domenica 12 febbraio, durante la annuale Festa sociale (si potrà ancora aderire al mattino, nei locali parrocchiali di San Giovenale).

Il pranzo che ritorna dopo il lungo stop pandemico, sarà anche «Giornata del Ricordo», aperta a tutti, amici e famigliari. Stavolta l’appuntamento (allargato a tutta la popolazione), itinerante, è in frazione San Giovenale, alle 9.30, con ritrovo dei partecipanti sul sagrato (e rinfresco).

Alle 10.30 vi saranno la cerimonia in ricordo dei Defunti della frazione, la resa di onori ai Caduti e gli interventi delle Autorità. Alle 11 seguirà, nella chiesa frazionale, la Messa in suffragio di tutti i Soci defunti. Alle 12.30 il ritrovo sarà nel locale SMAC di Peveragno (Via San Giorgio 36) per il pranzo. Il menù prevede aperitivo a buffet, insalata di cappone con noci, perle di fassone al nebbiolo, flan di verdurine con bagna cauda, risotto porri e salsiccia di Bra, ravioloni pinoli e carciofi al burro e salvia, sorbetto, noce di vitello con battuto di verdure e patate, tris di dolci, caffè, digestivo, il tutto innaffiato da dolcetto ed arneis, a 30 euro complessivi. Informazioni si possono avere al 320.8949489 o al 335.205970.