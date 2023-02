Cuneo, allo Spazio Incontri Fondazione CRC c'è il "Trio Classico": violino, violoncello e pianoforte

Gli spettacoli del progetto annuale degli “Amici della Musica” di Savigliano propongono un repertorio in grado di spaziare fra i generi e i periodi storici più vari. La musica colta di tradizione europea non accoglierà soltanto i nomi dei suoi esponenti più celebrati (Mozart, Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Franck, Šostakovic e così via), ma promuoverà la valorizzazione di compositori meno rimarcati nell’immaginario comune - è il caso, ad esempio, di Franzh Wilhelm Ferling (1796-1874), Darius Milhaud (1892-1974), Paul Creston (1867-1950), Franz Danzi (1763-1826), Gustav Holst (1874-1934), Nino Rota (1911-1979), Jean Francaix (1912-1997) - al fine di innescare nel pubblico non solo uno stimolo di riconoscimento, ma anche di piacevole scoperta.

Notevole importanza assume quest’anno la promozione del repertorio operistico, attuata quest’anno attraverso la rappresentazione in piazza del Barbiere di Siviglia di Rossini: un’operazione nata oltre quindici anni fa e volta a portare la lirica al di fuori dei suoi contesti più tradizionali, mettendola al servizio del pubblico più eterogeneo e curioso. Ma vanno menzionati anche l’omaggio alle donne di Puccini, raccontate attraverso le sue più belle e celebri arie d’opera, e l’omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita. Le due giovani cantanti prescelte sono state selezionate nell'edizione 2022 del concorso E. Sordello di Cuneo, a cui l'Associazione collabora da molti anni.

Le celebrazioni fenogliane verranno concluse portando in scena le parole e l’opera della sorella, Marisa Fenoglio, tema di un reading musicale per voce narrante e fisarmonica allo Spazio Binaria di Torino.

Lo spirito delle contaminazioni tra blues e jazz prenderà vita nel ciclo di concerti Blues, jazz and wine, dedicato al repertorio di tradizione afroamericana e pronto a coinvolgere figure di rilievo del panorama jazzistico quali Fulvio Albano, KristinMarion, PhilippeMartel ed Enrico Pieranunzi; una presenza costante, quest'ultima, alle rassegne dell'Associazione.

L’omaggio alla Vergine Maria ed all’opera di Sant’Agostino, inaugurerà la proposta di repertorio organistico sacro e profano promossa dalla rassegna Organi Vespera. Quest’ultima si avvarrà della collaborazione fra l’Associazione e la storica azienda Vegezzi Bossi di Centallo, un incontro nato al fine di valorizzare il patrimonio organistico piemontese, anche grazie all’intervento di interpreti di rilievo quali Didier Hennuyer, Fabio Frigato, Vibeke Astner, Barbara Von Berg,Michael Frangen, Hans-Andrè Stamm.

A completare il ventaglio di attività proposte dall’Associazione, anche in questa stagione, vi saranno i quattro Concerti della domenica di Savigliano, nella splendida cornice barocca di palazzo Taffini. La programmazione si avvarrà, come di consueto, della ricerca di ottimi strumentisti e solisti, con ensemble cameristici scelti usufruendo dei numerosi contatti che la Direzione Artistica ha intessuto negli oltre 40 anni di attività culturale, non trascurando le Agenzie specializzate e rivolgendosi inoltre a coloro che, negli anni, hanno contribuito a far crescere l'Associazione.

Il secondo concerto della rassegna è previsto per domenica 12 febbraio 2023 alle ore 16 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo. Sul palco il “Trio Classico”: Gabriele Oliveti violino Alberto Drufuca violoncello Ilaria Costantino pianoforte.

Ingresso: 8 euro