Bra, cena solidale con amatriciana della comunità Laudato Si’ Bra 2

È tutto pronto a Bra per la cena solidale con amatriciana che andrà a

sostenere le attività della Comunità Laudato Si’ Bra 2.



Il momento conviviale è in programma venerdì 10 febbraio, alle ore 20,

presso l’area verde di San Michele al costo di 25 euro per gli adulti, 10

euro per i bambini under 12 (divertimento e chiacchiere gratis).

Buon appetito con antipasto di benvenuto, pasta all’amatriciana,

salsiccia con patate, torta di pane, vini, acqua e caffè.



Info e prenotazioni: Anna 3489792546; Dino 335222594; Claudio 3358233504.