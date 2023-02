Fragilità cognitiva: a Savigliano uno dei cinque centri HPL in Piemonte a supporto di famiglia, scuola e bambini

L’iniziativa è promossa dalla Consulta per le Persone in Difficoltà e dall’Associazione Diritti Negati, grazie al sostegno della Regione Piemonte e alla collaborazione dei Dipartimenti di Neuropsichiatria Infantile delle ASL locali.

Cinque in tutto i Centri HPL che sorgeranno a livello piemontese: per la provincia di Cuneo aprirà a Savigliano , ed Oasi Giovani onlus ne sarà il gestore.

Il Centro HPL per la provincia di Cuneo vedrà la luce a Savigliano presso i locali del Centro educativo post-scolastico dell’Associazione Oasi Giovani, in corso Roma 117. Sarà aperto dal lunedì al venerdì ed accoglierà fino a 16 bimbi da tutta la Granda, che frequenteranno la struttura in incontri individuali o in piccoli gruppi, per due volte alla settimana. A seguirli, ci sarà un’équipe di tre persone composta da una psicologa e due tutor dell’apprendimento formati in maniera specifica sui temi delle fragilità cognitive.