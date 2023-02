Il ringraziamento di un cittadino ai poliziotti che hanno smistato la lunga fila degli utenti in coda per il passaporto

Riceviamo e pubblichiamo:

Buon giorno Direttore,

desidero fare un ringraziamento alle forze dell’ordine impegnate nella gestione dell’emergenza della richiesta dei passaporti e vorrei mettere a conoscenza dei cittadini di Cuneo, che nei prossimi giorni si recheranno agli Open Day programmati, come si sono svolti i fatti lo scorso 11 febbraio.

Avendo necessità di ottenere il passaporto mi sono recato alle 6,30 del mattino presso la Questura di Cuneo e mi si è presentato davanti uno scenario inquietante.

La fila era già quasi arrivata all’angolo di via Roma ma non potendo desistere mi sono pazientemente messo in coda.

Ho appreso casualmente che qualcuno molto diligentemente aveva provveduto a elencare in ordine cronologico gli arrivi segnandoli su un foglio a penna.

Con sconforto nel segnarmi ho appreso di essere già oltre il numero 200.Solo più tardi ho appreso che il numero delle persone in coda è arrivato ad oltre 600.

Ben prima dell’orario di apertura due poliziotti muniti di strisce numerate tipo quelle dei supermercati, hanno provveduto ad assegnare ai presenti segnati sul foglio il numero progressivo con una pazienza non comune, vista la calca e l’agitazione del momento.

Da quel momento tutto é andato scorrendo e sia i volontari della polizia sia i funzionari addetti al ritiro delle domande, con gentilezza hanno raccolto le richieste dei presenti.

La mia attesa é finita alle due del pomeriggio, ma il loro lavoro incessante ritengo sia proseguito fino a sera.

Ritengo pertanto di esprimere il mio ringraziamento per questo lodevole servizio!

Lettera firmata