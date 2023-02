Intervento dei Vigili del Fuoco per intossicazione da monossido di carbonio a Sambuco: una persona in ospedale in codice giallo

Intervento dei Vigili del fuoco di Cuneo nella notte.

Erano le 3,30 quando la centrale operativa è stata avvisata che in una casa vacanze di via del Campanile a Sambuco, in alta Valle Stura, una famiglia in vacanza di origine francesi era rimasta probabilmente rimasta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio.

È immediatamente partita una squadra con le strumentazione atte alla rilevazione, che al momento (ore 6,45) sta ancora operando sul posto.

Non si conosce il numero, né le condizioni delle persone coinvolte.

AGGIORNAMENTO DELLE 8.45

Una delle persone coinvolte è stata trasferita con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santa croce di Cuneo in codice giallo