Cuneo, in piazza Galimberti si presenta la campagna sulla prevenzione dei reati predatori

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo per la prevenzione dei reati predatori in danno delle fasce più deboli della popolazione e, in particolare, degli anziani, è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione tramite l’apposizione di foto e messaggi su pullman di linea che opereranno nella provincia e a livello regionale.

Mercoledì 22 febbraio 2023, alle ore 11, nella piazza Galimberti di Cuneo, verranno presentati i primi due autobus sui quali sono state applicate le vetrofanie in tema.

L’iniziativa, alla quale ha contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la società BUS Company, avrà la durata di un anno e vedrà coinvolti venti mezzi.

Alla presentazione saranno presenti, il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Generale di Brigata Antonio di Stasio, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Colonnello Giuseppe Carubia, l’Amministratore Delegato di BUS COMPANY, Enrico Galleano ed i vertici della Fondazione CRC.