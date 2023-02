Coldiretti Cuneo: "L'anima autentica del Piemonte all'Open Baladin con la toma piemontese Dop"

Ripercorrere la storia enogastronomica del nostro territorio attraverso il sapore autentico di eccellenze uniche nel loro genere è l’opportunità offerta dagli show cooking firmati Campagna Amica. Lo evidenzia Coldiretti Cuneo in riferimento al nuovo appuntamento in programma domani, giovedì 23 febbraio a partire dalle ore 18, all’Open Baladin di Cuneo con protagonista la Toma piemontese DOP che, con la sua storia di riscatto da formaggio povero a prodotto di pregio, è testimone di come le cose semplici e autentiche possano superare brillantemente l’esame del tempo.

Prodotto sin dall’epoca dell’Impero Romano, anticamente la Toma era considerata un alimento dei poveri in quanto sostituiva il sale nel condimento per le minestre. Il suo consumo si allargò grazie ai malgari che, con la demonticazione, iniziarono a produrlo non più soltanto in alpeggio ma anche in pianura.

Oggi, come stabilito nel disciplinare, la Toma piemontese DOP può essere prodotta e fatta maturare nelle Province di Cuneo, Torino, Biella, Novara, Verbania, Vercelli e in alcuni Comuni delle Province di Asti e Alessandria. Ed è a pochi chilometri da Cuneo, a Cervasca, che ha origine il formaggio protagonista nello spettacolo culinario di domani sera.

A presentarne tutte le peculiarità sarà Fabrizio Oggero, Responsabile del caseificio della cooperativa sociale “I Tesori della Terra” aderente alla rete Campagna Amica, la cui filosofia produttiva, accompagnata dalla scelta del metodo biologico, riflette un modo di lavorare sano, legato ai tempi e ai cicli naturali, rispettoso della natura e delle persone.

Durante la serata chef e studenti dell’Istituto alberghiero di Dronero mostreranno come esaltare il gusto saporito della Toma in cucina preparando in diretta gustose ricette da assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin e da replicare a casa.

“Prosegue l’onda lunga di sapori che, serata dopo serata, racconta la biodiversità delle nostre terre e la sostenibilità degli allevamenti, svela tradizioni e storie dietro ai prodotti e restituisce valore agli imprenditori agricoli – spiega la Responsabile provinciale di Campagna Amica Elisa Rebuffo – per diffondere tra i cittadini la consapevolezza della straordinaria varietà delle produzioni agroalimentari cuneesi per un consumo alimentare sano, fatto di buon cibo a Km zero”.

Appuntamento dunque per domani, giovedì 23 febbraio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).