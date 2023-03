Casa in fiamme nella notte a Fontanelle di Boves, 90enne in ospedale

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio divampato ieri sera, venerdì 3 marzo, nel vallone San Giovanni di Fontanelle, frazione di Boves. Le fiamme hanno interessato un casolare in via degli degli Angioini, abitata da un anziano di 90 anni insieme al suo cane. La casa è andata completamente distrutta.

L'uomo, in buone condizioni di salute, è stato soccorso dai vicini di casa e poi è stato trasportato da un'ambulanza in ospedale per accertamenti.

L'allarme è scattato poco prima delle 19 di venerdì 3 marzo. Nell'incendio sono esplose una decina di bombole di gas.

Prontamente giunti sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, insieme ai volontari di Morozzo, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. L'intervento è stato complesso poichè il fatto è accaduto in una via strettissima e passavano solo i mezzi di soccorso più piccoli.Sul posto anche i carabinieri

L'incendio era visibile dal Santuario di Fontanelle e ha attirato molti curiosi.