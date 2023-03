Frontale a Pollenzo, tre feriti: un uomo trasportato a Cuneo in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 marzo, a Pollenzo, lungo le mura. Poco dopo le 11, per cause ancora in via di accertamento, una Ford Fiesta e una Mercedes si sono scontrate frontalmente nel tratto di strada che dalla frazione braidese va verso il Ponte Albertino sul Tanaro.

Tre i feriti, una donna e due uomini, uno dei quali è stato trasportato - cosciente, ma con lesioni gravi - all'ospedale di Cuneo con l'elisoccorso del 118, intervenuto sul posto insieme alla Polizia municipale e ai Carabinieri di Bra, oltre che ai Vigili del Fuoco con squadre da Alba e Bra.

Il traffico, al momento, risulta ancora bloccato tra Pollenzo e Verduno: si prevede comunque una riapertura in tempi rapidi, poco dopo le 13.