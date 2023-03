Incendio distrugge auto in frazione Paschero di Stroppo

Brutta disavventura quella occorsa a un automobilista che, a bordo della propria Citroën stagion wagon, stava attraversando la frazione Paschero di Stroppo.

Erano circa le 9 di questa mattina, mercoledì 8 marzo, quando l’uomo ha prima visto uscire del fumo dal vano motore dell’auto.

Il tempo di fermarsi e avvicinarsi al cofano per verificare l’accaduto che dallo stesso hanno iniziato a fuoriuscire fiamme che in poco tempo si sono propagate anche all’abitacolo.

Ai vigili del fuoco intanto giunti dal Distaccamento Volontari di Dronero e poi affiancati da una seconda squadra arrivata dal Comando Provinciale di Cuneo non è rimasto che lavorare per contenere il rogo e mettere in sicurezza il veicolo, andato completamente distrutto.