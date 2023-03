Il direttore del progetto "L'ora di lezione non basta" in visita all'I.C. di Revello

Lunedì 27 febbraio l’IC Revello ha ricevuto la visita del Direttore del Progetto "L’ora di lezione non basta", Dott. Riccardo Romiti.

Il progetto, finanziato dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI, è stato selezionato nell’ambito delle azioni contro la povertà educativa nel bando per la fascia 6-14 anni per il triennio 2019/2022 e causa della pandemia è stato rimodulato posticipandone la conclusione al 2023.

che la povertà educativa pone al nostro Paese e intende potenziare le comunità educanti che ruotano intorno alla scuola, basandosi sul presupposto che una comunità locale capace di contrastare la povertà educativa trova nella scuola il punto di riferimento principale per connettere i diversi attori che, in quella comunità, svolgono funzioni culturali, sociali, educative.

• La didattica innovativa (formazione e ricerca-azione per docenti)

Il Dott. Romiti, in una giornata molto densa ed interessante, ha infatti incontrato le varie componenti dell'Istituto per fare il punto sulle azioni già implementate, su quelle in realizzazione e sulla progettazione futura.