Deceduto il 50enne travolto da una slavina in alta Valle Maira

Tragedia in alta Valle Maira. Non ce l'ha fatta la guida alpina che nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo, è stata travolta da una slavina sul percorso che da località Bric Oliveto porta verso Marmora .

A perdere la vita un uomo di cinquant'anni, di nazionalità svedese. Vani purtoppo per lui i soccorsi e la corsa dell'elisoccorso verso ospedale di Cuneo. Era insieme a altre quattro persone.

Il distacco di neve si è verificato lungo i versanti della Punta Tempesta, nel comune di Marmora, come riporta l'ufficio stampa del Soccorso Alpino, mentre due suoi compagni sono scesi a a valle per dare l'allarme, gli altri due lo hanno individuato e hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare.

Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso con l'unità cinofila da valanga a bordo. L'intera equipe è stata sbarcata al verricello e ha preso in carico il paziente proseguendo le manovre di rianimazione anche con uno specifico apparecchio automatico per il massaggio cardiaco. Nel frattempo l'eliambulanza ha prelevato due tecnici di valle del Soccorso Alpino e li ha portati sul luogo dell'incidente per ulteriore supporto.