Borgo San Dalmazzo, rubata una scultura esposta a "Un Borgo di cioccolato"

Il duro annuncio via social da parte di Giovanna Chionetti, presidente dell'associazione Amici del Cioccolato: "Grazie a te 'essere ignobile e innominabile' per il gesto che hai fatto. Sicuramente lo avrai già fatto vedere ad amici e parenti dicendo 'Guarda che bel trattore di cioccolato che ho comprato a un Borgo di Cioccolato!'... peccato che l'hai RUBATO!

Ecco, non hai rubato solo un pezzo di cioccolato, hai rovinato un week end di lavoro e di passione che tutti noi abbiamo messo per organizzare un bell'evento come un Borgo di Cioccolato. VERGOGNATI!"

Dispiaciuto anche Fabrizio Massa, presidente dell'Ente Fiera: "Grande rammarico per quanto successo. Non capiamo come sia possibile. Alla maleducazione non c'è mai limite. Il prossimo anno dovremo porvi rimedio con un sistema di videosorveglianza".