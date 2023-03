Scontro tra auto e moto in via Villafalletto a Fossano: ferito un ragazzo

E’ stato trasportato in ospedale con un codice di gravità giallo il giovane risultato vittima dell’incidente accaduto intorno alle 15 di oggi (mercoledì 15 marzo) lungo il tratto della strada provinciale 184 che, una volta usciti dall'abitato di Fossano, conduce a Villafalletto, all’altezza del distributore di benzina lì presente.



Il sinistro ha coinvolto un’automobile e un ciclomotore, andati a scontrarsi per cause ora in via accertamento.



Ad avere la peggio il ragazzo alla guida di quest’ultimo, soccorso dai sanitari del servizio regionale 118, giunti sul posto con due équipe insieme ai vigili del fuoco del Distaccamento Volontari di Fossano e ai Carabinieri della locale Compagnia.