Al via un corso di escursionismo delle sezioni CAI Saluzzo e Racconigi

Sta per iniziare il Corso di Escursionismo Avanzato (E2), organizzato dalla Scuola Intersezionale di Escursionismo Monviso delle Sezioni CAI di Saluzzo, Racconigi e Carmagnola.

Il corso è destinato agli escursionisti che hanno già un po' di attività nelle gambe, frequentano abitualmente la montagna su percorsi semplici, ma che hanno il desiderio di accrescere la propria esperienza e le proprie capacità.

É anche previsto un Modulo di Raccordo (MDR) con due lezioni teoriche e un’uscita in ambiente, per consentire la partecipazione anche a quanti non abbiano già frequentato un corso di escursionismo base. Seguiranno le lezioni teoriche presso sede CAI di Saluzzo e le prove pratiche nel corso di escursioni in montagna.

Oltre a fornire gli elementi necessari per la buona fruizione della montagna con consapevolezza e sicurezza, questo corso sarà anche propedeutico per altre preparazioni più impegnative, che la nostra sezione propone nei campi della speleologia, alpinismo, sci alpinismo, ecc... grazie ad un congruo gruppo di tecnici esperti.

Il corso è tenuto da un affiatato e preparato gruppo di istruttori CAI che, oltre a trasmettere le necessarie competenze tecniche, sarà lieto accompagnare i partecipanti a scoprire la bellezza delle nostre montagne.

Dopo la serata di presentazione di mercoledì 22 marzo (ore 21 in sede a Saluzzo) il programma del corso sarà il seguente:

gio 06/04 sera, apertura corso MDR e lezione teorica

sab 15/04 pomeriggio, lezione teorica MDR

dom 16/04 uscita "nozioni base dell’escursionismo”

gio 11/05 sera, lezione “il corso e l’ambiente dell’escursionista esperto”

gio 18/05 sera, lezione “cultura della montagna”

dom 21/05 uscita “equipaggiamento, materiali, preparazione fisica, lettura del paesaggio”

gio 08/06 sera, lezione “trekking, cammini e sentiero Italia, l'escursione impegnativa"

dom 11/06 uscita "gestione del percorso, del gruppo, di una situazione di emergenza”

gio 22/06 sera, lezione “orientamento avanzato”

dom 25/06 uscita "orientamento, osservazione meteo"

gio 07/09 sera, lezione "meteorologia e gestione emergenze"

sab 09/09 e dom 10/09 uscita di fine corso con pernottamento in rifugio con “autogestione dei gruppi, riduzione del rischio in ambiente EE"

Per info: - Beppe 347 9166234 (dopo le h.18:00), Enrico 347 6411026 (dopo le h.18:00) , mail a: escursionismocaimonviso@gmail.com , oppure in sede a Saluzzo, piazza Cavour 12 (tel. 0175 249370) il venerdì sera dalle 21.00 alle 22.30 .