Busca, recital pianistico di Arianna Flecchia

L’associazione culturale Amici della Musica organizza per sabato 25 marzo alle ore 21 nell’aula magna del Civico istituto musicale “A. Vivaldi” (piazza della Rossa 1) il concerto riservato ai soci, sezione “On stage le eccellenze”, recital pianistico di Arianna Flecchia, con il sostegno di Sedamyl e Città di Busca.

Info: 339.6013250 (segreteria dell’associazione)

In Programma : Pietro Domenico Paradisi (1707-1791), Toccata (dalla Sonata VI in La maggiore), Fryderyk Chopin (1810-1849), Ballata n. 1 in sol minore op. 23 Fantasia-Improvviso in do diesis minore op. 66, Ferruccio Busoni (1866-1924), Sonatina super Carmen KV 284 (Fantasia da camera sull'opera di Bizet), Franz Liszt (1811-1886)

Arianna Flecchia ha partecipato a concorsi pianistici internazionali e nazionali come Città di Stresa marzo 1982 (2° posto), Città di Stresa marzo 1983 (4° posto), Città di Trivero 1983 (1° posto), Città di Osimo 1983 (2° posto), Città di Sestri Levante 1987 (2° posto), Città di Albenga 1991 Concorso Pianistico Nazionale (1°posto), Città di Moneglia 1993 (1° premio con menzione ad honorem).

Nel luglio 1988 consegue l'esame di 5° anno (votazione 9/10) al Conservatorio di Alessandria in qualità di privatista. Nel giugno 1991 consegue l'esame di 8° anno con la votazione di 10/10 e 2 lodi eseguendo Variations Sèrieuses op. 54 di F. Mendelssohn e una sonata di D. Scarlatti al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia in qualità di privatista. Nel luglio 1993 al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia consegue il diploma in qualità di privatista con la votazione di 9/10 eseguendo J.S. Bach: Toccata n° 5 in re minore BWV 912 C. Franck: Prèlude-Choral ed Fugue R. Schumann: Carnaval op. 9 C. Debussy: Etude pour le sonoritèe oppose – Pour Arpèges compose 2 Concerti per pianoforte e orchestra: Mozart e Ravel (in sol).

Ha studiato con Enrica Maffeo, Rosanna Antoniotti Rocca, Gloria Gili (con la quale si è diplomata), Maria Golia (dal 1996), Massimo Massaglia, Luiz De Mura Castro (Ginevra 2003), Terese Laredo (Ginevra), Joaquín Achúcarro e Maurizio Pollini (Accademia Chigiana - 2004), Marta Argherich.

Fra i suoi concerti si segnalano nel 1993 a Friburgo il concerto per il Comune con il seguente programma: C. Franck: Prèlude – Choral et Fugue R. Schumann: Carnaval op. 9 e nel 1995 a Belfoux (Svizzera) il concerto con musiche di C. Franck.

Nel dicembre del 2008 ha inciso un disco con musiche di Schumann e Chopin.