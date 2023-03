A Sommariva del Bosco una serata musicale per dire stop al bullismo

Una serata per dire stop al bullismo quella organizzata dall’associazione Angeli di Ninfa di Salsasio di Carmagnola, dall’associazione Sommariva del Bosco solidale odv ed il cantante Frio, con il patrocinio del comune di Sommariva del Bosco.

Domenica 26 marzo dalle 19,30 nel teatro comunale di Sommariva del Bosco, comune di residenza di Yuri Vidal in arte Frio, oltre ai ragazzi autistici degli Angeli di Ninfa, avrà luogo il concerto di Frio dove si esibirà con alcuni dei suoi brani più famosi in attesa dell’uscita del suo nuovo singolo il 31 marzo prossimo. Nuovo singolo che verrà cantato e presentato in anteprima all’evento di domenica 26 marzo.

Durante la serata verrà anche presentato il libro “Sfigatamente fortunato” di Marco Baruffaldi.

Oltre a tutto questo e al concerto di Frio saranno presenti alcuni esperti che parleranno del delicato argomento del bullismo.

L’ingresso sarà gratuito con la possibilità di fare un’offerta libera.

Come detto, il 31 marzo uscirà su tutte le piattaforme il nuovo brano di Frio dal titolo “Non Riesco” che il cantante presenta così: “Avete presente quando per un attimo gli sguardi si incrociano e l'unica cosa che sai e che sei stato stregato e non riesci a non desiderarla. Ecco è proprio questo quello di cui parlo in questa canzone!”

Potete seguire Frio anche sui suoi social: Facebook https://www.facebook.com/friovofficial/ Instagram https://www.instagram.com/friovofficial/TikTok: https://www.tiktok.com/@friovofficial