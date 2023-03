Cuneo, l’assessore Demichelis assicura: “I cedri di piazza Europa sono sicuri”

“Sui cedri ‘dell’Atlante’ di piazza Europa, dopo recenti analisi approfondite, non sono emerse evidenze di patologie in corso allo stato attuale”.



Inizia così il consiglio comunale di Cuneo del mese di marzo, con ulteriori rassicurazioni da parte dell’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis sullo stato di salubrità degli alberi presenti in piazza Europa.



I dubbi sulle grandi piante – coinvolte inevitabilmente nel progetto di restyling del sagrato che l’amministrazione comunale sta portando avanti da parecchio tempo – erano stati avanzati a metà del mese durante il consiglio comunale speciale incentrato proprio sul futuro della piazza cuneese.



Demichelis aveva rassicurato tutti, in prima battuta, e promesso ulteriori controlli che sono in effetti stati realizzati il 23 marzo scorso. “Sono stati analizzati i 10 esemplari presenti sul sagrato della piazza e valutata la loro condizione attuale – ha spiegato l’assessore - . Su due abbiamo ritenuto necessaria una verifica ancor più approfondita, realizzata stamattina, per questo sono state ‘scoperte’ le loro radici. Ma le evidenze raccolte non generano dubbi concreti sul loro stato di salute”.