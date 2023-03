Fossano 'capitale del Vitello Grasso' per la 94esima volta: oggi sfilata e premiazione dei capi migliori

Si è conclusa oggi, con la premiazione delle diverse categorie presentate e il grande pranzo nella sala ‘Brut e Bon’ di Fossano, la due giorni che vede la città degli Acaja ‘capitale del Vitello Grasso’. Un evento storico che celebra i capi bovini come eccellenza del territorio, giunto ormai alla sua 94esima edizione e che vede nell’organizzazione il Comune, l’associazione Borgo Romanisio, Anaborapi, Coldiretti Cuneo, Atl del Cuneese e Banca CRF.



Se ieri (martedì 28 marzo) – dalle 9.30 alle 13 – l’area del Foro Boaio in piazza Dompè ha visto l’organizzazione dell’incontro tecnico dell’area fossanese dal titolo ‘Classyfarm ed ecoschemi sulla Pac 2023-2027”, con protagonisti l’Anaborapi, il servizio veterinario dell’AslCn1 e la Coldiretti.

Oggi, invece, la manifestazione è entrata nel vivo con la sfilata dei 54 capi – numero più alto rispetto all’annoscorso - , l’esposizione presso il Foro Boario e la premiazione: presenti anche tanti compratori da tutto il nord della Regione e le scuole cittadine, oltre al sindaco Dario Tallone, alla giunta al gran completo, alla presidente del consiglio comunale e consigliera della Provincia Simona Giaccardi, ai consiglieri regionali Matteo Gastaldi e Paolo Demarchi, ai rappresentanti di Slow Food Fossano e CRF.



“Un vero spettacolo questa 94esima fiera, e stupenda la presenza di così tanti allevatori giovani che credono in questo lavoro, faticoso ma soddisfacente – hanno commentato il sindaco Dario Tallone e il vice Giacomo Pellegrino - . Un’edizione bellissima con tanti soggetti di qualità, per la quale siamo contentissimi di aver contribuito alla realizzazione. Buona festa per tutti!”

I vincitori della 94esima edizione

Di seguito la classifica con i vincitori (prima posizione) di ogni categoria in gara:



- Soggetto più bello: Delsoglio Fratelli

- Vitelli razza piemontese: Panero Fabrizio

- Vitelle razza piemontese: Roccia Silvio

- Vitelli castrati razza piemontese: Dogliani Walter

- Manze grasse razza piemontese: Delsoglio Fratelli

- Tori grassi razza piemontese: Manzo Giuseppe

- Manzi castrati razza piemontese: Cravero Eraldo

- Vacche grasse razza piemontese: Roccia Silvio

- Vitelli di razze e incroci nazionali: Asteggiano Giancarlo

- Vitelle di razze e incroci nazionali: Abrate Paolo

- Vitelli di origine estera: Azienda Agricola San Martino

- Vitelle di origine estera: La Fasenda di Silvestro Davide

- Vitelli incroci nazionali Blu Belga: Abrate Paolo

- Vitelle incroci nazionali Blu Belga: Arese Antonio Sergio e figli

- Vitelli razza piemontese Co.Al.Vi.: Giordano Guido

- Vitelle razza piemontese Co.Al.Vi.: Delsoglio Fratelli

- Vitelli castrati razza piemonte Co.Al.Vi.: Delsoglio Fratelli

- Tori grassi razza piemontese Co.Al.Vi.: Giordana Guido

- Vacche grasse razza piemontese Co.Al.Vi.: Isaia Carlo