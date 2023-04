In Birrovia a Cuneo una cena dai sapori garessini per "Garessio fuori porta"

Ritorna dopo un anno Garessio Fuori Porta, in un’unica data proprio dove ha visto il suo esordio l’anno scorso.

Giovedì 6 aprile la Birrovia, in via vecchia stazione 4 a Cuneo ospiterà una cena dai sapori tutti garessini, a partire dalla carne battuta al coltello, la polenta saracena con il tradizionale sugo di porri panna e funghi e le castagne garessine accompagnate dalla crema pasticcera per finire con l’abbinamento “dovuto” con la birra 41Dì prodotta con le castagne garessine de.co dal birrificio Birra Carrù.

La serata è stata organizzata insieme all’agriturismo Ca’ del Duduro che produce tutto quello che offre ai propri clienti nella sua struttura garessina. Nessuno come Paolo Sappa, chef e titolare, oltre che presidente di Campagna Amica di Coldiretti, ha negli anni promosso i prodotti e la cucina della Val Tanaro.

“Quella garessina è una cucina con caratteristiche uniche che fortunatamente si sono preservate nel tempo. – spiega Paola Gula, assessore alle manifestazioni - Le castagne bianche, essiccate negli antichi “scau” a fumo diretto con il tipico sentore di affumicato e la polenta saracena sono esempi lampanti che incontrano sempre il favore del pubblico e bisogna far conoscere. Si tratta di un patrimonio prezioso per il territorio, come preziosa e di alto livello è l’acqua che lo caratterizza”

Per questo l’evento è organizzato in collaborazione con l’Acqua San Bernardo che fin dalla prima data di Garessio Fuori Porta è stata a fianco del comune in ogni evento.

“A loro va il nostro ringraziamento come va alla famiglia Trapani della Birrovia, che per il secondo anno ospita l’appuntamento in uno dei locali più singolari e caratteristici di Cuneo”

Per info e prenotazioni 3770247834