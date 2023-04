Finanziamenti con il contributo Sabatini da Alpifidi!

Alpifidi sostiene le aziende nell’accesso al credito con nuovi prodotti e servizi per rispondere alle crescenti richieste delle imprese.

La Nuova Sabatini incentiva l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ecc… in quanto attraverso l’erogazione di un finanziamento l’impresa percepisce un contributo del 2,75% annuo sugli investimenti in beni strumentali e del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti 4.0 o investimenti a basso impatto ambientale: la cosiddetta “Sabatini Green”.

Possono accedere al contributo Sabatini le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Italia ed avere regolare iscrizione al Registro delle Imprese e non avere in atto procedure di liquidazione.

Con Alpifidi i vantaggi si moltiplicano ecco come:

Flessibilità sulla durata , può variare dai 24 ai 60 mesi ;

Possibilità di preammortamento;

Gli importi finanziabili partono dai 20.000 euro a salire;

Riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia in misura pari all’80%.

Tra i servizi erogati da Alpifidi vi è anche la trasmissione della domanda di accesso al Contributo Sabatini sulla piattaforma del Ministero da presentarsi antecedentemente all'avvio dell'investimento ed alla domanda di finanziamento.







Ti aspettiamo da Alpifidi per finanziare la tua azienda e ricevere il contributo!

