Esilio in Costa Azzurra. Come andò veramente: un romanzo omaggio ai Rolling Stones

"Le sansevierie sono piante da appartamento della famiglia delle Agavacee, diffusissime quasi quanto le 500 e le vacanze in Liguria. Non per questo meritano di morire". Così inizia "Esilio in Costa Azzurra (come andò veramente)", un romanzo che a ogni pagina sorprende e fa sorridere il lettore, dopo averlo trasportato in una villa di Villefranche-sur-mer, in compagnia dei Rolling Stones e di un piccolo malavitoso ligure.

Loschi affari e regolamenti di conti fra bande rivali, descritti con uno stile ironico e disincantato, si intrecciano alla vita del gruppo di musicisti, alle prese con la registrazione di un disco che farà epoca.

Il ritmo è serrato con dialoghi da sceneggiatura cinematografica, il finale non prevedibile.

L'autore, Mauro Franco, residente ad Alba, che si definisce "ingegnere per sbaglio e insegnante per caso", nel 2010 ha pubblicato il volume "Holidays in the sun e altri racconti", nel 2014 il racconto "Amalgama" e nel 2021 il racconto "Subbuteo".

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui, nel 2020, il primo premio nella VII edizione del Premio letterario Internazionale Città di Como "Sezione racconto" e, nel 2022, con il romanzo "Esilio in Costa Azzurra (come andò veramente)", il primo premio narrativa inedita del Premio Letterario Assosinderesi Awards.