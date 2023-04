NFON All you can IT Tour - Cuneo: Comunicazione aziendale in cloud

Vieni a scoprire come il cloud può trasformare il modo in cui le aziende di ogni dimensione e tipologia gestiscono la loro comunicazione. Durante la mattinata potrai fare networking, assistere a live demo delle soluzioni NFON e fare tutte le domande che vuoi agli esperti.

La telefonia in cloud offre una serie di vantaggi, tra cui la flessibilità e la scalabilità, la possibilità di accedere a funzionalità avanzate da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, nonché la riduzione dei costi rispetto alle soluzioni tradizionali. Inoltre, la telefonia in cloud abilita nuove modalità di lavoro da remoto o in mobilità, offrendo una maggiore flessibilità e produttività per dipendenti e collaboratori.

Lasciati ispirare dalle opportunità offerte dalla tecnologia cloud e scopri come questa soluzione può trasformare la tua azienda! Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo a fine presentazione, gadget e omaggi, e una promozione esclusiva!

L’evento di giovedì 20 aprile è totalmente gratuito ed è riservato a CIO, IT Manager e titolari di aziende di qualsiasi dimensione (massimo 2 per azienda). Clicca qui per registrare il tuo posto.





Gruppo 3C: un’unione di professionisti del digitale.

Al suo interno operano informatici, sistemisti, esperti di cyber security (3c N-SOC), designer e sviluppatori software (Estroverso). La nostra mission è supportare le imprese, semplificando i processi aziendali, migliorando le performance e la competitività sul mercato con gli strumenti dell’informatica e della comunicazione. Per saperne di più: clicca qui





NFON è un provider pan-europeo di Cloud PBX, con oltre 50.000 aziende clienti in 15 Paesi europei. Tra i nostri clienti ci sono aziende di ogni settore e dimensione, da piccoli team e PMI tradizionali, fino a imprese rinomate e clienti istituzionali. Nati a Monaco di Baviera nel 2007, dal 2018 siamo quotati in borsa e nel 2019 abbiamo aperto la filiale italiana.





Iscriviti all’evento di giovedì 20 aprile 2023 dalle 16:00 alle 18:00 cliccando qui.