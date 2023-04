Incidente a Monastero di Dronero, arrestato il conducente del mezzo dove viaggiava la vittima di 18 anni

È stato disposto in queste ore l’arresto della persona che era alla guida dell’Audi nel l’incidente di Monastero di Dronero dopo Pratavecchia che ha coinvolto nove persone e in cui ha perso la vita la giovane 18enne di Roccabruna Elena Giorsetti , la settima vittima dell’anno sulle strade della Granda.

L’accusa è quella di omicidio stradale aggravato. Massimo riserbo da parte delle autorità inquirenti sulle motivazioni che hanno portato alla disposizione di questa misura cautelare. Il conducente del veicolo, di cui non sono state fornite le generalità, era stato trasportato all’ospedale di Savigliano con ferite di lieve entità (in codice verde).

Tra i feriti una persona è stata soccorsa in codice giallo, non in pericolo di vita. Anch'essa trasportata all'ospedale di Cuneo.

Lo scontro è avvenuto sulla Sp 160 vicino all'abitato di Monastero in direzione Castelletto di Busca.

Intervenuta l'èquipe sanitaria del 118 con diverse autoambulanze medicalizzate. In loco per la messa in sicurezza dei veicoli le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo insieme ai volontari di Dronero. Carabinieri di Cuneo e Dronero per i rilievi del caso.