Vigili del Fuoco di Saluzzo e Racconigi al lavoro in via Giovanni Priotti a Racconigi per quello che sembrerebbe essere l’incendio di un deposito attrezzi.

L’allarme poco dopo le 8 di stamattina (martedì 18 aprile): dalle prime informazioni le fiamme sarebbero comunque circoscritte ed i danni limitati ad alcune assi. Non risulterebbero persone coinvolte.